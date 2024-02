Futuro San Siro tra Inter e Milan, ora c’è la data: la FIGC ha fretta

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 24 febbraio 2024) Continua a essere in bilico ildello stadio Sandio. Le ipotesi avanzate nel corso degli ultimi mesi (della questione però si discute in maniera irregolare da anni) sono svariate. In una fase sembrava ormai tutto pronto per l’addio, consu campi distinti. Il Comune però non si arrende e prosegue nella sua opera di convincimento. I tempi però sono di colpo stringenti. Laha fatto sentire la propria voce, richiamando all’attenzione in relazione a Euro 2032. Che ne sarà di SanLa Federcalcio deve necessariamente presentare alla UEFA i cinque stadi italiani che ospiteranno le gare di Euro 2032. Il tutto entro la fine del 2026. Il grande evento, in co-organizzazione con la Turchia, dovrà infatti entrare con largo anticipo nella sua ...