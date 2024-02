Zilliacus | mandato d’arresto per l’imprenditore interessato all’Inter Cosa sta succedendo

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Nei confronti di Thomas, imprenditore finlandeseall’acquisto dell’Inter, è stato emesso un… Non ci sarebbero buone notizie per Thomasfinlandesead acquistare l’Inter. Negli ultimi l’uomo d’affari e filantropo ha manifestato a più riprese il proprio interesse verso il club di Steven Zhang. Adesso, come riporta Bloomberg, nei confronti diè stato emesso una Singapore e un avviso rosso di Interpol.staperfinlandese...

