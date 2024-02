Vis felice con l’angelo biondo venuto dal nord La favola di Karlsson regala gol ed emozioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Faccia da bravo ragazzo, killer instinct in area di rigore. L’uomodal gelidoconferma di avere il piede caldo. E pure un cuore grande: basti vedere gli abbracci che dispensa urbi et orbi ad ogni gol. A febbraio è già arrivato in doppia cifra, dopo aver trascorso i primi mesi quasi da spettatore: prima il polpaccio, poi la frattura dello zigomo. Il rientro, inevitabilmente, era stato graduale e con scarso minutaggio. Basti dire che la prima partita intera è arrivata solo alla 18ª giornata. Ottar, quando arriva il primo gol? "Presto, se il mister mi fa giocare", rispondeva. Oggi è il fattore K, giocatore simbolo di questa Vis che ha cambiato marcia e nel girone di ritorno viaggia a ritmo playoff (13 punti contro i 6 dell’andata). Ottar Magnusda Reykjavik, classe ‘97, sta vivendo la sua migliore stagione. Aveva ...