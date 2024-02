Travolto da un’auto a un incrocio | scooterista muore poco dopo i soccorsi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Modena, 21 febbraio 2024 – Ennesima vita cancellata sulle strade. Il terribile schianto si è verificato intorno alle 19.30 all’tra le vie Salvo D’Aquisto e Falcone. La vittima, un uomo di circa 50 anni (sono ancora in corso le procedure di identificazione) è statodamentre percorreva la strada in sella ad uno scooter. Sul posto, allertati dai passanti, sono accorsi subito i sanitari del 118 con automedica e ambulanza: gli operatori hanno tentato fino all’ultimo di rianimare la vittima ma loè giunto cadavere all’ospedale di Baggiovara. Troppo gravi purtroppo le lesioni riportate nell’impatto: è deceduto durante il trasporto verso il nosocomio. Sul posto sono subito intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che stanno ora svolgendo accertamenti per ricostruire la ...