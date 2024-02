Tra grotte | tempio e santuari | ecco le visite guidate a Genga

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 febbraio 2024) In occasione della "Giornata Internazionale della Guida Turistica", il gruppo Guide delle Marche organizza per sabato alle 10gratuite nel Comune di. "Nella Gola di Frasassi. Alla scoperta della Grotta della Beata Vergine e dei suoi: Santa Maria infra Saxa e Madonna di Frasassi (noto comedel Valadier)", questo è il titolo del tour che si snoda tra le bellezze storiche, naturali ed artistiche dell’area di Frasassi condotto dalle guide turistiche abilitate della Regione Marche con il patrocinio del comune die del Consorzio Frasassi. Legato al fenomeno del monachesimo femminile, l’eremo-oratorio di Santa Maria Infra Saxa è un piccolo edificio addossato alla parete rocciosa e per metà sospeso sul dirupo a strapiombo, costruito a partire ...