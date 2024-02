Tabanelli e Bormolini: il talento per la neve e le speranze olimpiche. Video

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Livigno, 22 febbraio 2024 – I due talenti azzurri Florae Maurizionella splendida cornice di Livigno a due anni dai Giochi invernali. La 16enne bolognese pronta a stupire ancora dopo i due trionfi alle Olimpiadi giovanili nel freestyle., vento in Coppa: "E ora i Mondiali e le Olimpiadi nella mia Livigno" Il campione di snowboard ha collezionato due successi in questa stagione di Coppa del Mondo e si prepara per il gran finale con grandi obiettivi sullo sfondo: “Punto ai Mondiali a St. Moritz e alle Olimpiadi nella mia Livigno".