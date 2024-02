Stefano Bonaccini | La locomotiva Modena Un mix di competitività e giustizia sociale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 febbraio 2024) di Marco Principini BOLOGNA Presidente, nella classifica del Sole 24 Oresi è piazzata tra le prime dieci città. Quali le caratteristiche che consentono questo primato? "A, come in tutta l’Emilia-Romagna, c’è una lunga tradizione di buon governo, che può contare su solide basi in termini di servizi e welfare – afferma il governatore dell’Emilia-Romagna –. La disoccupazione è tornata vicino ai minimi fisiologici, sotto il 5%, la nostra sanità è riconosciuta dal Governo come riferimento per le altre regioni e la stragrande maggioranza delle imprese offre condizioni di lavoro mediamente migliori del resto del Paese, grazie a un confronto spesso positivo coi sindacati. Ma non c’è nulla di scontato in questo. Anzi, spesso mi arrabbio quando sento dire ‘Eh ma voi vivete in Emilia-Romagna…’, ...