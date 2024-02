Rugby | Sei Nazioni 2024 | Francia | senza Dupont i Bleus hanno perso tantissimo

Il pilone in forza al Benetton Rugby, 2 caps in Nazionale, sarà a disposizione dello staff tecnico dalla giornata odierna per allenarsi insieme ai suoi compagni di squadra. - foto Ipa Agency - . glb/

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Torna questo weekend il Guinness Seie tra sabato e domenica è in programma la terza giornata del torneo continentale. L’Italia di Gonzalo Quesada scenderà in campo per l’ultimo match del turno, domenica alle ore 16, a Lille contro la. Una sfida durissima per Lamaro e compagni, ma ladi quest’anno sta facendo fatica. E il motivo è sotto gli occhi di tutti. Nonostante una rosa molto ampia, pur potendo contare su campioni del calibro di Uini Atonio, Romain Taofifenua, Charles Ollivon, Matthieu Jalibert, ma anche di trequarti letali come Jonathan Danty, Gaël Fickou, Damian Penaud, Louis Bielle-Biarrey e Thomas Ramos, a fare la differenza sono le assenze. Contro l’Italia non ci sarà il capitano Gregory Aldritt, uscito infortunato contro la Scozia, ma soprattutto in questo Sei ...

Rugby - Sei Nazioni 2024 : Italia - convocato Licata - ma si ferma Mey - Deve rinunciare a un trequarti, ma ritrova una terza linea Gonzalo Quesada, il ct dell’Ital Rugby , in vista della sfida contro la Francia domenica, match valevole per il ... (oasport)

Rugby : Sei Nazioni. Nocera ko - Italia convoca Alongi in vista Francia - Per il pilone azzurro frattura al quinto metatarso del piede destro ROMA - Matteo Nocera , pilone destro della Nazionale di Rugby , nella la seduta di lavoro sul campo ... (ilgiornaleditalia)

