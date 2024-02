Mapei stadium | il parcheggio dei ciliegi

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Iniziano i lavori per la messa a dimora di 170e 6 tigli donati dasrl per ildell’ingresso Ovest dello stadio. Il progetto di rigenerazione urbana, sviluppato in continuità con il contesto paesaggistico che già circonda l’impianto, ha visto una costante collaborazione con il Comune di Reggio Emilia. "Siamo molto felici di poter donare a cittadini, tifosi e spettatori questo giardino fiorito, a conclusione di un biennio di importanti lavori di miglioramento dello stadio. "Il nostro intento – dichiara Simona Giorgetta, amministratore unico– è di continuare a restituire valore e bellezza alla città che ci accoglie da oltre dieci anni. Perché anche questo è sostenibilità: contribuire allo sviluppo e al sostegno delle comunità nelle quali ...

