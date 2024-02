Allerta meteo arancione e gialla per maltempo domani 23 febbraio: le regioni a rischio

L’Italia sta per essere interessata da una fase di maltempo che entrerà nel vivo a partire dalla serata di oggi con piogge abbondanti, temporali e venti forti ... (inmeteo)

Maltempo in arrivo: allerta arancione in Friuli Venezia Giulia e parte della Lombardia. Gialla in altre 9 regioni: Torna il maltempo sull'Italia con una perturbazione di origine atlantica che porterà nelle prossime ore temporali, nevicate e venti forti su buona parte del paese. Sulla base ... leggo

Tempesta Louis sulla Francia, un morto e 90mila case in blackout. Il maltempo arriva anche in Italia: domani allerta in 12 regioni: L'assessore alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, d'intesa con il governatore Massimiliano Fedriga, ha firmato il decreto dello stato di preallarme sul territorio ... ilmessaggero

Meteo – Maltempo polare in ingresso in Italia, con piogge e nevicate in arrivo anche nelle prossime ore: i dettagli: Centro Meteo Italiano mette la qualità al primo posto nei suoi contenuti. centrometeoitaliano