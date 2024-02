Paura per Llorente: scontro con la testa in Roma-Feyenoord, trasportato fuori in barella

Infortunio Llorente: paura in Roma Feyenoord, fuori in barella (Di giovedì 22 febbraio 2024) Infortunio Llorente: testa contro testa con Ueda in Roma-Feyenoord, con il difensore spagnolo che ha la peggio e lascia il campo in barella Momenti di paura all'Olimpico per l'Infortunio di Llorente. Il difensore della Roma, durante la sfida contro il Feyenoord, ha avuto la peggio in uno scontro, non falloso, con Ueda in cui è andato testa contro testa con l'attaccante giapponese. Il difensore è rimasto giù per alcuni minuti per poi lasciare il campo in barella. Al suo posto è entrato N'Dicka.

