Il retroscena Il dubbio su modulo e interpreti Oggi e domani le scelte di Colavitto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) L’Ancona verso la partita contro il Rimini con qualchesuglichepotrà schierare sabato in campo al Del Conero. Ieri la squadra s’è allenata al Paolinelli, altrettanto farà stamattina. Ieri lavoro specifico per Gatto, Vogiatzis, Pellizzari, Mondonico e Martina. Oltre alle assenze per squalifica di Paolucci e Clemente, e a differenza dell’ultima prova in cui erano tutti disponibili, stavolta qualcuno dei giocatori che ha lavorato a parte ieri potrebbe cominciare dalla panchina. Pellizzari contro la Carrarese è stato sostituito dopo il primo tempo, al suo posto è pronto Marenco che contro gli apuani ha giocato un’ottima ripresa, Gatto e Vogiatzis hanno lavorato a parte anche il giorno precedente ma in mezzo al centrocampo ci dovrebbe essere Prezioso, i due comunque non sembrano destare preoccupazione. Così ...