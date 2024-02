Fisco | addio alle maxi sanzioni

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Pubblicato il 22 Febbraio, 2024fino al 240%. Chi commette violazioni in materia di tasse pagherà al massimo il 120% dell’ammontare dovuto. Ma lesaranno ridotte anche di più, in media ad un terzo. Con il decreto legislativo sulletributarie, che ha ottenuto oggi il via libera preliminare del consiglio dei ministri, arriva la revisione complessiva del sistema, che interviene sia sul fronte amministrativo che su quello penale, con la riduzione delle, la revisione dei rapporti tra processo penale e processo tributario e l’introduzione di meccanismi di compensazione tra leda irrogare e quelle già irrogate.“Prosegue senza sosta la rivoluzione fiscale del governo, mirata a costruire un sistema più equo e ...

