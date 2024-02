Chiusi | Lam ambiente capofila di un progetto regionale realizzato con un gruppo di ricerca delll’università di Firenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Arezzo, 22 febbraio 2024 – Lam, azienda casentinese che si occupa di strutture in bioedilizia pubblica e privata, èdi un importanteeuropeo per la realizzazione di moduli abitativi a impatto zero per la protezione civile,in collaborazione con l’Università di, in particolare con undidel Dipartimento di Architettura. Ilsi chiama nZEM e il suo obiettivo è quello di favorire la cooperazione tra imprese e organismi dipromuovendo lo sviluppo e la prototipazione di elementi costruttivi modulari e flessibili che sono realizzate per rispondere a varie esigenze funzionali e tecnico-normative come risparmio ed efficienza energetica, comfort indoor, ...