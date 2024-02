Biden | “Putin è un figlio di put**na e Trump è di una razza diversa” Il Cremlino | “Modi da cowboy”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Il presidente degli Stati Uniti Joeha definito il suo omologo russo Vladimir“un pazzodi puttana”.ha usato l’acronimo “sob”, che viene usato per intendere “son of a bitch”, durante una raccolta fondi a San Francisco. Lo riferiscono i media americani. “Dobbiamo occuparci di un pazzodi puttana comee preoccuparci della guerra nucleare, ma la vera minaccia esistenziale per l’umanità è il cambiamento climatico”, ha affermato il numero uno della Casa Bianca. Da Mosca, ilha replicato denunciando “dahollywoodiano” che degradano chi li usa. Nel suo intervento a caccia di donazioni,ha usato espressioni forti anche nei confronti di Donald ...