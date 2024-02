Tragedia sfiorata a Napoli | voragine in strada al Vomero inghiotte due auto VIDEO

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)all’alba, nel quartieredi, dove due vetture - una parcheggiata e un’altra in transito - sono state inghiottite da unache si aperta nella zona di san Martino, precisamente al civico 63 di in via Morghen. La, secondo quanto si è appreso, si è aperta intorno alle cinque di stamattina. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, con polizia locale,...

Voragine a Napoli, auto risucchiate con persone a bordo e case allagate: tragedia sfiorata al Vomero: Almeno due auto e un albero sono finite in una maxi voragine apertasi in via Morghen , nel quartiere Vomero , a Napoli. Paura e tragedia sfiorata poco prima dell'alba di mercoledì 21 febbraio. Una delle due auto inghiottite dalla voragine aveva due persone a bordo, una di loro è stata trasportata d'urgenza in ospedale ma per ...