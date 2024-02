Ilaria Salis al deputato Ciani nel carcere di Budapest | “E’ stata dura in isolamento | continuate a occuparvi di me”

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) L’attivista italiana attende il processo in Ungheria. Rischia una pesante condanna. Al dem ha detto che spera nei domiciliari in Italia

Tutti uniti per la dignità di Ilaria Salis (nella foto durante l’udienza in Ungheria). Il Consiglio comunale di Monza ha votato all’unanimità una ... (ilgiorno)

Ilaria Salis parla dal carcere di Budapest: "Per favore non abbandonatemi": La vita della cittadina italiana Ilaria Salis nel carcere di Gyorcsi Ucta a Budapest va avanti. Si trova in cella con altre sette detenute, le docce sono in comune e ogni reclusa ha diritto a un'ora d'aria al giorno. Lei conta i ...

Ilaria Salis dal carcere: "Grazie Italia, qui sto meglio": "Grazie per quello che state facendo in Italia". Nella sala per i colloqui con i visitatori del carcere di Budapest, Ilaria Salis parla per un'ora con Paolo Ciani, segretario di Demos e vicecapogruppo Pd alla Camera. "Aveva voglia di raccontare", nota il parlamentare. Solo per qualche minuto, prima di rimanere soli, ...

L'incontro. Ciani: Ilaria Salis è molto provata, ma continua a sperare: - - > Ilaria Salis in catene nell'aula del tribunale di Budapest - Ansa . Stavolta niente catene, n manette. Ilaria Salis si presenta nel parlatorio del carcere di massima sicurezza Gyorskocsi Ucta di ...