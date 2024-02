Borsa | Milano tiene +0 | 2% con Mediobanca e Mps

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Piazza Affari, sostanzialmente in linea con i listini europei, nei primi scambi conferma l'avvio leggermente positivo: l'indice Ftse Mib sale dello 0,2%, conche spicca come titolo nettamente migliore nel paniere a elevata capitalizzazione in aumento fino al 3% oltre i 12 euro. Molto bene anche Mps che cresce di due punti percentuali a quota 3,53 dopo la scadenza del periodo di lockup di 90 giorni che impediva al Mef di vendere altre quote. In rialzo comunque tutto il settore bancario, mentre Tim cede mezzo punto ed Hera l'1%. Non fa prezzo a inizio seduta Iveco, che ieri era stato il titolo più pesante con un calo di oltre tre punti.

Avvio di seduta in marginale crescita per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha aperto in aumento dello 0,24%, l' Ftse All share in rialzo dello 0,22%.

Avvio di seduta in marginale crescita per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha aperto in aumento dello 0,24%, l' Ftse All share in rialzo dello 0,22%.

Buongiorno dalla Borsa 21 febbraio 2024: Valori in leggero rialzo per la Borsa di Milano , mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità. Poco mosso Francoforte , che mostra un +0,15%; deludente Londra , che si adagia poco sotto i ...

Borse Ue in cauto rialzo in attesa dei verbali Fed. A Milano in luce Mediobanca: ...automatico creato con AI Anchor La Borsa oggi in video La redazione di Radiocor cura ogni giorno - dal lunedì al venerdì - un video con i dati fondamentali della giornata della Borsa di Milano, l'...

Borsa: Milano apre in leggero rialzo, Ftse Mib +0,24%: Avvio di seduta in marginale crescita per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha aperto in aumento dello 0,24%, l'Ftse All share in rialzo dello 0,22%. .