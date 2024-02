Ucraina | attacco di droni russi a Kharkiv | 2 morti e 1 ferito

Joschka Fischer, lo scenario: "Prepararsi al peggio", verso la guerra in Europa: Tirano venti di guerra in Europa. Che Vladimir Putin dopo l'Ucraina voglia invadere un altro Stato europeo non è solo una ipotesi ma è proprio un tema di cui ... che ha detto che in caso di attacco ...

Mosca annuncia un'altra conquista in Ucraina: 'Liberato l'insediamento di Krynki'. Gli Usa ai suoi cittadini: 'Lasciate la Russia': Dopo le tensioni per l'allarme lanciato dagli Stati Uniti su un possibile attacco anti - satelliti da parte di Mosca, Shoigu ha voluto abbassare i toni dicendo che la Russia non ha schierato e non ...

Il paragone sghembo fra Navalny e Assange. La madre a Putin: "Restituitemi il suo corpo": Arrestata in Russia una 33enne americana accusata di aver raccolto fondi per l'Ucraina. In ... Vero è che una delle rivelazioni più drammatiche di Wikileaks è stata la ripresa video di un attacco in ...