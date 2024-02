Scoppia un incendio in un palazzo di 16 piani a Milano | un fumo denso invade le scale

Sono in totale 7 i feriti dell’incendio divampato questa mattina in pieno centro a Saronno . L’allarme è partito alle 11,03 da una palazzina a 3 piani ... (ilnotiziario)

Ostia , 19 febbraio 2024- Alle ore 15.37, la S.O. ha inviato in via Gaspare Balbi n.21, a Roma, la squadra VVF di Ostia (13/A) con in supporto ... (ilfaroonline)

Ostia, scoppia l'incendio e rimangono intrappolati in casa: coppia di anziani salvata dai Vigili del Fuoco: Ostia, scoppia l'incendio e rimangono intrappolati in casa: coppia di anziani salvata dai Vigili del Fuoco - Ostia, 19 febbraio 2024 - Alle ore 15.37, la Squadra Operativa ha inviato in via Gaspare Balbi n.

Scoppia una bombola di Gpl in un appartamento di Sellia Marina: Al momento dell'incendio, nella abitazione dimorava il solo proprietario che non riportava alcun danno. Grazie per aver letto questo contenuto, continua a seguirci!!

Dal Nord Ovest - Tragedia a Montanaro, morta dopo due giorni di agonia la donna di 72 anni: News collegate: Dal Nord Ovest - Scoppia incendio in casa: coppia ustionata, lei è in prognosi riservata - 17 - 02 - 24 20:00 Cinzia Gatti