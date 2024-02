Carlo Verdone | chi è la presunta fidanzata Corinna

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 20 febbraio 2024), avrebbe una nuova relazione: ladal nomeè una donna lontana dal mondo dello spettacolo con la quale è stato avvistato in riva al mare in atteggiamenti intimi., il gossip sullaStasera l’attore e regista sarà a Dedicato a Maurizio Costanzo, in onda a partire dalle 23:00 su Canale 5 dove ricorderà insieme agli altri ospiti presenti al Teatro Parioli il conduttore e giornalista scomparso lo scorso anno. Dopo il matrimonio con Gianna Scarpelli, madre dei figli Giulia e Paolo, concluso nel 1996,è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. Nel gennaio 2023, i paparazzi di Diva e Donna lanciavano lo scoop sull’amatissimo artista romano pubblicando degli scatti che lo ritraevano ...