Distretti del Sud | l’agroalimentare traina l’export Boom della filiera verde Report di Intesa Sanpaolo

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Nei primi nove mesi del 2023 le esportazioni deiindustriali del Mezzogiorno sono state pari a quasi 7,2 miliardi di euro, in crescita del 3,7% rispetto al periodo gennaio-settembre 2022: un datoto dallaagroalimentare, con un incremento nel Sud di 297 milioni (+ 6,9%). E’ quanto emerge dalperiodico suirealizzato dalla direzione studi e ricerche di. Spicca per performance positiva l’AgricolturaSicilia sud-orientale (+37,8%, pari a +30 milioni) grazie all’aumento delle vendite verso tutti i principali mercati di sbocco, in primis la Germania. Seguono l’Ortofrutta e conserve del foggiano (+32,3%, +41 milioni), il Lattiero-caseario sardo (+19%, +19 milioni) e Caffè e confetterie del ...