I 5 migliori videogiochi di Dragon Ball

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Durante la cerimonia dei Game Awards 2023 molti videogiocatori hanno potuto gustarsi in anteprima i trailer dei nuovi titoli da loro desiderati, e tra questi ci sono sicuramente i fan die deiad esso dedicati dal momento che Bandai Namco ha rilasciato in diretta un gameplay trailer del prossimo attesissimo capitolo della serie Budokai Tenkaichi. Il gioco in questione era già stato annunciato a marzo di quest’anno con un primo breve filmato dal retrogusto nostalgico in cui è stato omaggiato il terzo capitolo e, in seguito ad una transizione ad effetto, è stata mostrata la nuova grafica di quello che si credeva essereBudokai Tenkaichi 4. In realtà il gioco si chiamerà: Sparking! ZERO, e per ora sappiamo che sarà ...