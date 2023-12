Ultime Notizie Roma del 05-12-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 dicembre 2023)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Questa mattina c’è stato un tentativo fallito di rapina a un portavalori la vicenda accaduta poco dopo le 6 lungo l’autostrada A4 Torino Milano al confine tra Piemonte e Lombardia in territorio di Romentino dei numeri una banda di ladri armati ha cercato di bloccare un mezzo blindato mettendo un camion di traverso lungo la carreggiata in direzione Milano dopo la confessione di Filippo Turetta davanti al PM in carcere a Verona aperta una nuova fase nell’inchiesta sul femminicidio di Giulia cecchettin ora gli inquirenti sono impegnati nel chiedere le zone d’ombra del diritto che risultano fondamentali per arrivare alla contestazione di eventuali aggravanti quello di Giulia Cecchetti non mi piace chiamarlo femminicidio perché chiamare l’omicidio di una donna in modo ...