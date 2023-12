Julia Roberts su Matthew Perry | la sua morte “è un grande dolore”

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 5 dicembre 2023)ha ricordato l’ex fidanzato, prematuramente scomparso all’età di 54 anni, definendosi “molto addolorata”, ma citando, con un sorriso, la propria partecipazione come guest star a un episodio di Friends; l’attrice ha affermato di conservare solo ricordi positivi di quell’esperienza, dicendo di essersi sentita parte dellafamiglia di Friends, anche se solo per un episodio. In un’intervista esclusiva a Entertainment Tonight,ha così commentato la tragedia di: “Quando qualcuno se ne va così giovane, è sempre un; credo però che eventi del genere ci aiutino a dare più valore a quello che abbiamo, per cercare di vivere la nostra vita nella maniera più positiva possibile“. Riguardo ...