Sci alpino | startlist superG Beaver Creek 2023 | orari | tv | programma | streaming | azzurri in gara

Leggi su oasport

(Di domenica 3 dicembre 2023) Si riuscirà a disputare almeno unanella trasferta nordamericana della Coppa del Mondo di scimaschile-2024? Dopo la falsa partenza di Soelden e l’intero weekend cancellato a Zermatt/Cervinia, siamo al 3 dicembre e il Circo Bianco ha disputato solamente lo slalomo di Gurgl. Anche la tappa di(Colorado) è stata funestata dal maltempo con una doppia pesantissima cancellazione delle discese insulla Birds of Prey. Oggi si proverà a disputare, quantomeno, il, ma il calendario della Coppa del Mondo maschile rischia davvero di venire stravolto con una falsa partenza simile. Laodierna prenderà il via alle ore 18.45 italiane (le ore 10.45 locali) e metterà in palio gli unici 100 punti del weekend. Sarà un ...