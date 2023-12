(Di domenica 3 dicembre 2023) Cosa serve per combattere la discriminazione nei confronti della? 'Un pizzico di', risponde senza esitare, classe ...

Altre News in Rete:

Marco Andriano, disabilità e social network: 'L'ironia ci salverà'

Cosa serve per combattere la discriminazione nei confronti della disabilità 'Un pizzico di ironia', risponde senza esitare, classe ...

Marco Andriano, disabilità e social network: "L'ironia ci salverà" - Luce Luce

Al via oggi la campagna “showREAL”: come rappresentare la ... Touchpoint News

ShowReal, pubblicità più inclusiva per raccontare la disabilità

Milano, 2 dic. (askanews) - Il 24 per cento dell'Unione europea, circa una persona su quattro, convive con una disabilità. Cento milioni di donne ...

Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità

Marco Andriano, co-fondatore di una start up che ha come obiettivo quello di rendere accessibili i videogiochi a persone cieche, e Arianna Talamona, nuotatrice paralimpica e attivista per l’inclusione ...