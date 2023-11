Media punti Milan | numeri da retrocessione | il dato

Leggi su dailymilan

(Di mercoledì 29 novembre 2023) In casala situazione non è decisamente delle migliori: con una rimonta in campionato che al momento pare molto complicata, la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta di Champions non è più nelle mani dei rossoneri e con un numero di infortuni impressionante (più di 25), la squadra di Stefano Pioli sta avendo un terribile calo rispetto alle stagioni precedenti. Come riportato da Opta, ilda inizio ottobre considerando tutte le partite di tutte le competizioni, ha unadi 1.2per partita: ritmo da squadra in zona. I rossoneri infatti, hanno raccolto 3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte in 10 gare, registrando lapiù bassa nel periodo tra le 7 squadre italiane che partecipano alle coppe europee di questa ...