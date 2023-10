L’addio a Totò | l’indimenticabile tabaccaio di Corso Vittorio Emanuele II

Leggi su citypescara

(Di martedì 3 ottobre 2023) cs uniforma:, con il suo inconfondibile sorriso e la sua gentilezza, ha accolto generazioni di clienti, diventando non solo un semplice venditore di tabacchi, ma anche un amico, un confidente e una figura paterna per molti. La sua tabaccheria era più di un semplice negozio, era un luogo di incontro, di scambio, di storie condivise. Il suo impegno e la sua dedizione alla sua attività sono stati testimoni del cambiamento di, assistendo alle sue evoluzioni, alle sue gioie e ai suoi momenti difficili. Nonostante le trasformazioni, spesso in negativo, delè rimasto un punto fittizio, un baluardo di resistenza e di speranza. Benedetto Gasbarro, presidente di Pescara Multiservice, ha espresso il suo dolore per la scomparsa di: “Ci ...