Casa Rustì di Pescara | Una Storia di Successo | Difficoltà e Rinascita

(Di martedì 3 ottobre 2023) Inaugurato nel 2019,ha vissuto momenti dima anche di terribile sventura, in particolare a causa dell’episodio avvenuto il 10 aprile 2022, quando un cliente, Federico Pecorale, sparò al cuoco Yelfry Rosado Guzman, causandogli gravi ferite. Sebbene il cuoco, allora 23enne, sia sopravvissuto, ora vive le conseguenze di quel tragico giorno, confinato su una sedia a rotelle. Christian Fedele, in un’intervista telefonica a Virtù Quotidiane, ha espresso profonda gratitudine ai pescaresi per il continuo affetto e sostegno ricevuto dopo l’incidente. Tuttavia, ha anche sottolineato come il brand, nonostante la sua forte presenza sia nazionale che internazionale, abbia dovuto affrontare notevoli ostacoli burocratici locali, in particolare riguardo l’occupazione degli spazi esterni. Fedele ha ...