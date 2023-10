Temu | perché ci stanno dicendo di disinstallare l’app

(Di lunedì 2 ottobre 2023) La diffusione diin Italia è stata incredibile. Di colpo la piattaforma si è posta al fianco di altre ben note, da anni nel settore, garantendo sconti considerevoli e, con l’aiuto di alcuni codici sconto, anche acquisti gratuiti. Al di là delle polemiche che generalmente scaturiscono da progetti di questo tipo, a tema inquinamento e sfruttamento (basti pensare al caso Shein, ndr), una nuova ombra va abbattendosi su. Tutto nasce da un report dedicato alla piattaforma. Nel documento vengono lanciate pesanti accuse. In conclusione si suggerisce dicon estrema urgenzalicazione dal proprio dispositivo. Di seguito riportiamo tutti i rischi che gli utenti di questo market online a basso costo pare stiano correndo. Il rapporto controÈ di Grizzly Research il rapporto che sta ...

La differenza più importante salta agli occhi immediatamente. Temu e Shein non presidiano lo stesso settore di mercato, sebbene i meccanismi di ...

... ma stando alle leggi della probabilità, è solo questione di temposucceda. Già nel 2018, ... Articoli più letti Tutto quello che devi sapere per comprare sudi Lorenzo Lamperti Quali sintomi ...Per certi versi, il nuovo paradigma è rafforzativo,, con ingenti investimenti pubblici, ... Articoli più letti Tutto quello che devi sapere per comprare sudi Lorenzo Lamperti Quali sintomi ...

Cosa sapere su Temu e perché si parla tanto di questo e-commerce Ability Channel