Policiano | scontro tra scuolabus e auto

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Questa mattina alle ore 07:20 lungo la SR71 all'altezza disi è verificato uno scontro tra unoe un'. Nell'impatto è rimasto ferito il conducente dell', un uomo do 65 anni, che è stato trasportato in codice 2 all'ospedale di Arezzo. Sono stati accompagnati in codice 1 al Pronto Soccorso di Arezzo, per controlli, anche tre dei 6 bambini presenti nello. Intervenuti sul posto: l'medica di Arezzo, la Misericordia di Castiglion Fiorentino, la Misericordia di Arezzo, Vigili del fuoco e Polizia Municipale. (Foto PlayVideo di Jonathan Barillari)