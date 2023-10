Parolo su Lautaro | “E’ maturo e decisivo Sarebbe titolare in qualsiasi big d’Europa”

Leggi su sportface

(Di domenica 1 ottobre 2023) Marcoè intervenuto negli studi di DAZN, dopo la sfida vinta dall’Inter contro la Salernitana per 4-0. “Penso che sia stata una partita difficile all’inizio per i nerazzurri, per merito della Salernitana. Poi quandol’ha sbloccata con un gol di qualità esagerata. Se dovessi scegliere trao Leao? Scelgo l’argentino: è più, soprattutto è piùcon i suoi gol”. Poi ha concluso :“I traguardi raggiunti in Italia e con l’Argentina l’hanno reso un calciatore super. Leao non penso che arriverà a fare i gol di. Ad oggi metto il numero 10 nerazzurroinbig, invece il portoghese no”. SportFace.