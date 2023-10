(Di domenica 1 ottobre 2023) Due gol per l'attaccante italiano,in Turchia dopo la fallimentare avventura al Sion. Ha portato in vantaggio la sua squadra al 30', poi al 47'

Marioin Turchia per indossare la maglia dell'Adana. In occasione del suo debutto, ha segnato due gol contro l'Alanyaspor, partita poi finita 4 - 0. Durante la stessa serata, anche il ...(Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)ha messo alle spalle la brutta esperienza con il Sion ed èin Turchia. Super Mario ha esordito nel suo ritorno all'Adana Demispor con una doppietta ...

Balotelli è tornato, doppietta all’esordio con l’Adana Demirspor ItaSportPress

Balotelli in goal dopo sei mesi: torna in Turchia e firma una doppietta Goal Italia

E’ Balotelli-show in Turchia. L’attaccante italiano è tornato all’Adana dopo la deludente esperienza al Sion e il risultato è stato subito entusiasmante. La 7ª giornata del campionato turco ha ...Non poteva iniziare meglio la seconda avventura in Turchia per Mario Balotelli. L'attaccante bresciano, infatti, al debutto con la maglia dell'Adana Demirspor, ha realizzato una doppietta nel match ...