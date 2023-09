Migranti | Brindisi | madre partorisce dopo arrivo Geo Barents e muore Neonata sta bene

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 30 settembre 2023) È ricoverata in buone condizioni presso l'Utin (l'unità di terapia intensivale) dell’ospedale "Perrino" dila bambina data alla luce da Sephora, una giovane donna arrivata acon la nave Geo(dell'Organizzazione non governativa Medici Senza Frontiere) e morta pochi giorniil parto. Lasi chiama Kone Airon: il nome le è stato dato dalla mamma, che ha fatto in tempo ad abbracciarla prima del suo peggioramento. Il papà della bimba è stato rintracciato ieri sera in Tunisia.Le parole della Asl di"La bimba - spiega la Asl di- ha 9 giorni di vita, pesa due chili e 900 grammi, si alimenta regolarmente e non ha bisogno di ossigeno. Il decorso è quindi regolare e sarà dimessa appena possibile. Come ...