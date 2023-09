Uccise neurologo in strada a Pisa | studente 25enne assolto per vizio di mente

(Di mercoledì 27 settembre 2023) L'aggressione mortale si consumò il 9 gennaio scorso. Il ragazzo, paziente psichiatrico, è statoperché una perizia psichiatrica aveva stabilito che fosse toltaincapace di intendere e volere. Andrà in una Rems per 10 anni

È stato assolto il ragazzo di 25 anni che il 9 gennaio 2023 ha aggredito e ucciso in strada il neurologo Piero Orsini. Il giovane non è stato ...

È stato assolto il ragazzo di 25 anni che il 9 gennaio 2023 ha aggredito e ucciso in strada ilPiero Orsini. Il giovane non è stato condannato in seguito al riconoscimento del 'vizio totale di mente'. La vicenda Lo studente fiorentino è stato arrestato dopo aver picchiato il 74enne ...E' stato assolto lo studente fiorentino di 25 anni che il 9 gennaio scorso aggredì eilin pensione Piero Orsini, senza alcun motivo e solo per averlo incrociato durante la sua fuga da uno studio psichiatrico del centro di Pisa. Il giovane non è stato condannato in ...

Uccise neurologo in strada, 25enne assolto per vizio di mente - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Pisa, uccise neurologo in strada: 25enne assolto per vizio di mente Sky Tg24

(ANSA) - ANCONA, 27 SET - Un incendio è scoppiato nello stabilimento della Scavolini, nota azienda produttrice di cucine, a Chiusa di Ginestreto, nel territorio di montelabbate (Pesaro Urbino). Le fi ...Assolto per vizio totale di mente, stabilito da una perizia psichiatrica ordinata dal tribunale, lo studente fiorentino di 25 anni che il 9 gennaio 2023 aggredì e uccise il neurologo in pensione Piero ...