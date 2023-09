Nadef | Malan | ' ci dirà spazio per prossimo anno | ma no a tagli'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Sulla questione dell'evasione fiscale abbiamo preso misure concrete perché non bastano i proclami. Contro le aziende apri e chiudi, spesso in mano a stranieri, e che spesso non pagano tasse e fornitori, per esempio, si recuperano dei soldi utile per l'erario. Per quanto riguarda le previsioni, erano addirittura 0,4, poi un certo punto si era sperato nell'1% e si è ridiscesi allo 0,8 in ragione del fatto che la Germania da una crescita zero è andata a una dello 0,4 e noi abbiamo molte esportazioni verso la Germania, e c'è stato il ridimensionamento". Lo ha detto Lucio, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, a Cinque minuti, su Rai Uno. "Noi andiamo in direzione giusta, con concretezza, sulla sanità ci sono stati degli aumenti. Oggi verrà approvato ilche ciquale...