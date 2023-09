L' Omicida Evaso in Modo Rocambolesco dal Carcere Preoccupa Polizia e Popolazione

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Teramo - Le ricerche per il detenutodaldi Castrogno a Teramo stanno continuando senza successo fino ad ora. L'uomo in fuga è Roland Dedja, un albanese di 39 anni, già noto per esserenel 2010 daldi Pisa, dove era detenuto per omicidio. La sua evasione è stata scoperta solo alcune ore dopo la sua esecuzione, durante il primo giro di ispezione. L'evasione è stata eseguita con abilità, poiché Dedja è riuscito a tagliare le sbarre della sua cella utilizzando un filo di ferro diamantato. Successivamente si è infilato in un piccolo buco e si è calato per oltre 15 metri dalla finestra del bagno della sua cella. È probabile che sia stato aiutato da un drone, che gli avrebbe consegnato gli strumenti necessari per la fuga, e forse anche da complici che lo attendevano al di fuori del ...

AGI - È stato arrestato dalla polizia americana Danelo Cavalcante ,brasiliano giudicato 'estremamente pericoloso', fuggito due settimane fa in maniera ... Cavalcante, 34 anni, èil 31 ...La polizia in Pennsylvania continua a cercare Danelo Cavalcante,da una prigione di stato della contea di Chester la scorsa settimana. L'uomo, 34 anni, brasiliano, è stato condannato per l'omicidio della sua ex ragazza ed è ricercato anche per un altro ...

L'Omicida Evaso in Modo Rocambolesco dal Carcere Preoccupa ... abruzzo24ore.tv

Detenuto evaso dal carcere di Teramo: nel 2010 fu arrestato a Brescia per l'omicidio di via Orzinuovi Bresciaoggi

Ha deciso di scappare dalla reclusione perché, dopo 3 anni di servizio in una caserma di polizia, non veniva trasferito al “lavoro diurno” presso una ...Nella notte di lunedì 25 settembre, un detenuto è evaso dal carcere di Castrogno in provincia di Teramo. Nella notte di lunedì 25 settembre 2023, un detenuto è evaso dal carcere di Castrogno in provin ...