L' Atalanta passa al Bentegodi | Koopmeiners regola il Verona

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023)(ITALPRESS) – Tre vittorie nelle ultime tre partite tra campionato ed Europa League. L'torna a vincere fuori casa: contro l'Hellasfinisce 1-0 grazie al gol dinel primo tempo. Secondo successo esterno per i bergamaschi dopo le due sconfitte contro Frosinone e Fiorentina e la squadra di Gasperini si porta momentaneamente a quota 12 punti. Nel prossimo turno ci sarà il big match contro la Juventus mentre i gialloblù sfideranno il Torino dell'ex Juric.Gasperini ha cambiato pochissimo rispetto alla vittoria di Cagliari, con Pasalic prima punta e De Ketelaere in panchina. Baroni invece ha piazzato Bonazzoli al centro del 3-4-2-1 con Folorunsho e Ngonge sulla trequarti, quattro invece gli assenti per il tecnico gialloblù. La squadra di Gian Piero Gasperini ha sbloccato al 12? la gara, con ...