Inaugurata la nuova mensa della scuola di via Quarto a Latina

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 26 settembre 2023)– È statagiovedì mattina ladi via, che fa parte dell’istituto comprensivo Frezzotti-Corradini di. La struttura, costata 150.000 euro più 20.000 euro per gli arredi, sarà in grado di ospitare finalmente tutti i bambini che prima, invece, erano costretti a mangiare a rotazione. Alla cerimonia erano presenti gli assessori Francesca Tesone e Massimiliano Carnevale, con deleghe all’Istruzione e ai Lavori pubblici, e i consiglieri Renzo Scalco, Pina Cochi, Vincenzo Valletta e Valeria Campagna. “Con emozione – ha dichiarato l’assessore Tesone – giovedì mattina ho partecipato all’inaugurazione, fortemente voluta dai genitori dei bambini che frequentano la ...