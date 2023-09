“Belve” | l’amore secondo Arisa | “Oggi mi sento sola e non capita”

Leggi su dilei

(Di martedì 26 settembre 2023) Come al solito, Francesca Fagnani ha affrontato numerosi temi nel corso della sua intervista. È sempre alla ricerca di uno sguardo a 360° sui suoi ospiti e conè stato particolarmente facile. La cantante si è dimostrata molto disponibile nel raccontarsi, senza proteggersi dietro alcun filtro. Il giudizio degli altriè molto più consapevole, di sé come donna e come artista. Ciò non vuol dire che manchino i momenti di profonda insicurezza e buio. Si è spesso ritrovata al centro di polemiche, ma ha imparato a guardare oltre e soprattutto a concentrarsi su di sé. In una fase del suo percorso artistico si è sentita esclusa, temendo quasi che l’ambiente musicale e televisivo le stesse riservano lo stesso trattamento di Mia Martini: “Sì, mi sono sentita esclusa. Sto molto attenta a non perdermi, perché i momenti di solitudine ...