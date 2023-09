Scomparso e ritrovato in Grecia | Adamo Guerra sarà a processo a Ravenna

(Di lunedì 25 settembre 2023) Non si spengono i riflettori su, l'uomo che nel 2013 sparì da Lugo, nelte, dove risiedono l'ex moglie e due figlie e ora vive a Patrasso, in. E il caso sta per approdare in undavanti al Tribunale penale di. Il 57enne, apprende l'ANSA, dovrà rispondere di violazione degli obblighi di assistenza familiare, per avere abbandonato il domicilio domestico, sottraendosi ai doveri inerenti la responsabilità genitoriale e alla qualità di coniuge, facendo mancare i mezzi alla moglie Raffaella Borghi e alle due figlie. La citazione a giudizio della Procurate è la conseguenza del fascicolo nato dalla querela che Borghi fece a settembre 2016 ai carabinieri di Imola (Bologna).

