Fischi durante il minuto di silenzio per Napolitano | ecco chi è stato multato in Serie A

(Di lunedì 25 settembre 2023) Empoli, Fiorentina, Lazio, Verona e Udinese sono state sanzionate dal giudice Sportivo per non aver rispettato ildiimposto dalla Figc. InB ammenda anche per Catanzaro e Como

... Hellas Verona, Lazio e Udinese Un minuto di silenzio per Giorgio Napolitano interrotto dae ... Multata anche l'Hellas Verona, i cui tifosi non hanno rispettato "la partita con il Milan "...Il giudice sportivo ha inflitto una sanzione di 5mila euro Di: Redazione Sardegna Live Cinque società di Serie A sono state sanzionate dal giudice sportivo con multe di 5mila euro per il mancato ...

Cinque società di Serie A sono state sanzionate dal giudice sportivo con multe di 5mila euro per il mancato rispetto da parte dei rispettivi tifosi del minuto di silenzio disposto dalla FIGC in omaggio al presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano.