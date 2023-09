(Di lunedì 25 settembre 2023) Seduta negativa per ladi: l'indiceMib ha concluso in ribasso dello 0,68% a 28.382 punti. . 25 settembre 2023

La Borsa di Milano si conferma come la peggiore tra le Piazze europee in attesa dell'audizione al Parlamento europeo della presidente della Bce, ...

Seduta negativa per ladi: l'indice Ftse Mib ha concluso in ribasso dello 0,68% a 28.382 punti. .Dopo un'ottava di ribassi , gli indici europei hanno allungato la serie negativa pur : Madrid è stata la peggiore, mentre a Piazza Affari il FTSE MIB diha terminato le contrattazioni al di ...

Borsa: Milano chiude in calo dello 0,46% - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Borsa: Milano chiude in calo, Ftse Mib -0,68% - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

(ANSA) - MILANO, 25 SET - Seduta negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha concluso in ribasso dello 0,68% a 28.382 punti. (ANSA).La Borsa di Milano ha chiuso in calo dello 0,68%, con l'indice Ftse Mib a 28.382 punti. Una seduta negativa per il mercato italiano.