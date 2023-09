Potenza – Casertana | in vantaggio con Curcio | ripresi nel secondo tempo 1 a 1 ma la squadra fa ben sperare

(Di domenica 24 settembre 2023)(Alfredo Stella). Terza gara dellache inanella il terzo pareggio consecutivo. In realtà ladi Cangelosi allo stadio Alfredo Viviani è andata vicina al punteggio pieno. Solo 1 a 1 al termine dei novanta minuti. Passata inconnella prima metà della gara ha subito il pareggio potentino firmato Caturano solo al 76’. Una divisione della posta che lascia un po’ d’amaro in bocca ai Falchetti vista la fisionomia della gara che avrebbe potuto regalare ben altro: l’assenza di un centravanti di ruolo comincia a farsi sentire: si attende Montalto. PrimoSubito una ammonizione: giallo per l’ex Laaribi per fallo su Proietti. Al 12in avanti conche di testa spizza la palla che termina al lato. Al ...

Potenza (Alfredo Stella). Atro giro altra corsa. Stasera la Casertana è di scena allo Stadio Viviani, per un impegno non facile causa una serie di ...

Sono arrivati anche i verdetti della serata di domenica per quanto riguarda il Girone C della Lega Pro. Le partite serali vedevano un Crotone che ...

Pari per 1 - 1 fra: all'iniziale vantaggio di Alessio Curcio, è arrivato il pareggio dei padroni di casa con Caturano. Dopo l'interruzione del match per circa mezzora a causa del ...Gomez (C): FINALE 1 - 1 Marcatori: 21' p.t. Curcio (C), 32' s.t. Caturano (P) Virtus Francavilla - Messina: ore 20.45 Lunedì 25 settembre Audace Cerignola - Juve Stabia: ore 20.45 ...

Potenza Casertana 1-1: il tabellino La Casa di C

Potenza-Casertana, voglia di blitz: falchetti in campo con il 4-3-3 ilmattino.it

In difesa Celiento, Soprano e Anastasio. Potenza con il classico 3-5-2 con Di Grazia titolare insieme a Caturano nel pacchetto offensivo. Sin da subito si vede una Casertana spensierata ed aggressiva.Risultati e commenti dei match di Serie C, validi per la quinta giornata del girone C, iniziati alle ore 20.45.