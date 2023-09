Rimini-Perugia interrotta per un incendio in campo | intervento Vigili del Fuoco

(Di sabato 23 settembre 2023) Incredibile quanto successo allo Stadio Neri, nel match tra, valevole per la quinta giornata del Girone B di Serie C. Al quindicesimo minuto, la partita è stataa causa dell’di un materasso a causa del lancio di un fumogeno, posizionato dietro la porta della squadra ospite. Le due squadre hanno dovuto lasciare il, in attesa dell’arrivo deidel. Il match è stato ripreso dopo 18 minuti di stop. SportFace.

(calcio d'inizio alle ore 20:45 allo stadio 'Romeo Neri' di) IL TABELLINO: 22 Colombo, 6 Gorelli, 7 Capanni, 9 Morra, 14 Stanga, 15 Gigli, 23 Megelaitis, 33 Langella, 37 ...Calcio 2023 - 2024 Serie C Girone B Tabellino partitaSquadra in casaSquadra avversariaUnancora imbattuto si appresta a tornare in campo con il chiaro obbiettivo di ritrovare la vittoria e accorciare sulle ...

Calcio C, gli ultras del Perugia bruciano un materassino: sospesa la partita del Rimini al Romeo Neri Corriere Romagna

Dopo l'intervento dei vigili del fuoco, è ripresa la sfida tra Rimini e Perugia interrotta per l'incendio al materasso del salto in alto dietro la porta di Adamonis. Il tempo di ...di Daniele Sborzacchi Incredibile quellio che succede a Rimini. Nel match valido per la quinta giornata di campionato, il Perugia si trovava in vantaggio dopo soli 10' grazie a Kouan. Dal settore dei ...