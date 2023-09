Autostrade - MooneyGo | il nuovo concorrente del Telepass

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 22 settembre 2023) Fino a poco tempo fa, ilera l'unica soluzione per pagare i pedaggi autostradali senza dover utilizzare i contanti o le carte di pagamento. Ora, il sistema di telepedaggio diper l'Italia deve affrontare la concorrenza non solo di UnipolMove, ma anche di unoperatore. Mooney un'azienda partecipata dalla società energetica Enel e dal principale operatore bancario italiano, Intesa Sanpaolo ha lanciato undispositivo di telepedaggio,. Copertura e condizioni. L'omonima applicazione consente già oggi di accedere a diversi servizi: l'anno scorso, per esempio, con essa sono state pagati 8 milioni di soste su strisce blu e 4 milioni di abbonamenti o biglietti per il trasporto pubblico. Ora, tramite un apposito dispositivo, gli utenti potranno accedere anche a uno ...