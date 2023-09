Windows 11 Paint si Avvicina a Photoshop con la Nuova Funzione di Livelli

...riconoscere il testo delle immagini in app come, Strumento di cattura e Foto, e offrire all'utente la possibilità di copiarlo per incollarlo in altre applicazioni. Per quanto riguarda...... Microsoft sta aggiornando con nuove funzioni la sua applicazioneintroducendo due ... feature che aggiungono un tocco professionale alla suite base da sempre presente in. I più anziani si ...

Con il nuovo Microsoft Paint potete fare a meno di Photoshop Tom's Hardware Italia

Microsoft Paint si aggiorna: ora supporta anche i livelli e gestisce la trasparenza Everyeye Tech

Dopo 38 anni di onorata carriera, Microsoft ha deciso di dare nuova linfa vitale all'applicazione Paint, introducendo alcune funzionalità attese da tempo ...Il piatto non dovrebbe essere particolarmente ricco: attesi tre nuovi Surface, ma si dovrebbe trattare di refresh hardware.