Tragico incidente | auto si schianta contro albero e muore sul colpo | chi c’era a bordo

Leggi su tvzap

(Di giovedì 21 settembre 2023)d’è avvenuto nella notte del 21 settembre. Un ragazzo ha perso la vita dopo che la vettura che guidava è finitaun. Sul luogo è intervenuto il personale del 118 che ha estratto dalle lamiere il passeggero, rimasto ferito lievemente. (continua) Leggi anche: Calcio italiano in lutto, addio al giovane campione: morto a 22 anni dopo unLeggi anche: Terrore nella notte, terremoto e nubifragio nella città italiana Intorno alle 3 della notte del 21 settembre, un ragazzo di soli 17 anni ha perso la vita in unstradale a Pisticci, in provincia di Matera. Ancora non sono chiare le dinamiche dell’, ma la vittima era alla guida una Fiat Panda che, uscendo dalla sede stradale in via ...