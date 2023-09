(Di giovedì 21 settembre 2023) Giulio Zepperi (139) si è qualificato per idi finale del challenger francese di(145.000 di montepremi sul cemento) superando per 76 62 lo statunitense Emilio(164). Ai ...

Questa volta, non c'è stata nessuna sorpresa quando è stato emesso lo scontrino, ma è stato il cameriere stesso a seguire il cliente per cercare una ...

Una estate intensa, quella di Laura Ravetto . Non solo dal punto di vista politico, come per tutto il governo e la maggioranza impegnati nello studio ...

Giulio Zepperi (139) si è qualificato per i quarti di finale del challenger francese di(145.000 di montepremi sul cemento) superando per 76 62 lo statunitense Emilio Nava (164). Ai quarti Zeppieri attende lo statunitense Michael Mmoh (94). ORDINE DI GIOCO TABELLONE ...Il concorrente, invece, ha risposto ''. La Balivo non se n'è accorta e ha festeggiato in studio la risposta che era tutt'altro che giusta. "Pantalone strappato, nascosto tutto": che ...

Saint Tropez: Zeppieri ai quarti. Battuto Nava. Tiscali

Tennis, a Saint Tropez Zeppieri batte l'ex top 10 h24 notizie

Giulio Zepperi (139) si è qualificato per i quarti di finale del challenger francese di Saint Tropez (145.000 € di montepremi sul cemento) ...La risposta corretta era “Santa Fe”, ma purtroppo l’uomo ha pronunciato erroneamente “Saint Tropez”. Curiosamente, nemmeno Caterina Balivo ha notato l’errore, esultando in studio. Successivamente, ...